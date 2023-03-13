ضبط عصابة «مسحوق الشطة» في التبين.. استدرجت عميلا بحجة بيع موبايل أونلاين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونية، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور 4 أشخاص يستقلون توك توك، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء، وألقوا مسحوق الشطة على وجهه في محاولة منهم لسرقته، إلا أنه استغاث فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم توك توك قيادة أحدهم -مستأجرة- وبحوزة أحدهم كيس بداخله مسحوق الشطة.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيامهم بعرض هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه يلقون مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.