رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي.. ترد خلال شهر لغير الفائزين

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كل المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيدفعون عند التقدم إلى شركات السياحة رسوم تعرف بمبالغ جدية الحجز، ترد للمواطنين الذين لم يوفقوا في الفوز، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ إجرء قرعة اختيار اسماء الفائزين بالحج، والمقرر إجراؤها 30 أبريل المقبل.

أسباب فرض رسوم جدية الحجز

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي فرضت لإظهار مدى الجدية لدى المتقدمين للحج، وعدم التلاعب في أسماء أو أعداد المتقدمين.

وأشار إلى أن مبالغ جدية الحجز التي تقوم شركات السياحة بتحصيلها من المواطنين عند تسجيل أسمائهم، يجرى إيداعها باسم العميل المتقدم بأحد فروع بنك مصر، على أن ترد للمواطن الذي لم يفز بالقرعة من أحد فروع البنك بالقاهرة أو المحافظات خلال شهر.

قيمة رسوم جدية الحجز

وأوضح أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي لهذا العام ستكون 20 ألفا و100 جنيه، وذلك للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية (البري- الاقتصادي طيران)، و40 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، لافتا إلى أن مبلغ الـ100 جنيه لا تسترد حيث أنها تٌمثل قيمة الخدمات الإلكترونية للتقديم.

وتابع أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي الذين فازوا بفرصة أداء الحج، تحول مباشرة لحساب شركة السياحة التي تقدم لها الفائز، على أن يستكمل المواطن الفائز بالحج قيمة برنامج الحج، وفقا للمستوى المتقدم إليه بعد مدة بسيطة من ظهورنتيجة القرعة، وذلك بالاتفاق بين الشركة والعميل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار فتح باب التقدم للحج السياحي اليوم، وحتى 19 من شهر أبريل المقبل.