الملامح الأولية لأفلام موسم عيد الفطر 2023

بدأت ملامح موسم أفلام عيد الفطر 2023، تتضح إلى حدّ ما، حيث صار بعض النجوم الذين يعتزمون التواجد في ذلك الموسم، الإعلان عن المُشاركة بشكلٍ رسمي، فيما ما زالت بعض الأعمال يُجرى تصويرها حتى الآن، فيما يغلب عليها الطابع الكوميدي.

وترصد «الوطن» أبرز الأفلام المُقرر مُشاركتها في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وهي كالتالي:

- هارلي

حسم الفنان محمد رمضان، قرار مشاركته في موسم أفلام عيد الفطر 2023، مؤخرًا، حيث تعاقد على بطولة فيلم بعنوان «هارلي»، ويُشارك في البطولة كل من مي كساب، وأحمد داش ومحمود السيسي، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليها بقوله: «ربنا يديم الحُب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا ويا رب اجعلني عند حسن الظن دائمًا وأبدًا.. إمبارح خلال تصوير فيلم هارلي في شوارع القاهرة.. ثقة في الله نجاح».

- بعد الشر

ويواصل علي ربيع، تصوير فيلمه الجديد «بعد الشر» والذي يُشارك به في موسم أفلام عيد الفطر 2023، ويُشاركه البطولة كل من ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومحمد أسامة أوس أوس، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

- مغامرات كوكو

ويُشارك الفنان بيومي فؤاد، في موسم أفلام عيد الفطر أيضًا، من خلال فيلم «مغامرات كوكو»، وذلك بالتعاون مع خالد الصاوي، محمد أسامة أس أس، عمرو عبد العزيز، نانسي صلاح وتشارك في البطولة الفنانة شيرين رضا، منة فضالي، إيهاب فهمي، تأليف إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وفكرة الصراع بين الخير والشر بالاستعانة بعالم الحيوانات التي ظهرت خلال المقطع الدعائي باعتبارها حيوانات ناطقة.

- ساعة إجابة

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم «ساعة إجابة» عن طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وهو من بطولة الطفل سليم مصطفى وسوسن بدر ونجلاء بدر وشريف سلامة وغادة عادل وآيتن عامر، وبدرية طلبة وإيمان السيد، وانتصار، ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، والتي تضم شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور فكرة فيلم ساعة إجابة حول الطفل سليم، وهو طفل في الثامنة مساءً وخلال أحداث العمل يعيش في عوالم مختلفة، وفي كل مرة يكون مع أسرة مختلفة ويواجه كثير من المواقف الغريبة بحثا عن العالم المثالي.