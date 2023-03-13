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ضبط ‏55 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة  

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الإثنين 13 مارس 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55132 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(207) مخالفات السير بدون تراخيص.

(19819) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (21) مخالفة موقف عشوائي.

(11) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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