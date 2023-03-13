ضبط مخدرات بـ560 ألف جنيه بحوزة شخصين في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب ونقل الأسلحة النارية والمواد المخدرة من محافظة مطروح تمهيدا لترويجها على عملائهما بمحافظات الوجه القبلي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما 79 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات داخل مخزن سري، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في الترويج لنشاطهما الإجرامي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ560 جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.