أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في المحافظات.. شهدت تراجعا طفيفا

شهدت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات تراجعا في بعض أنواعها، واستقرارا في أخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل محلات الجزارة في محافظات مصر.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في المحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجعا ما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز بين 235 حتى 240 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، 225 حتى 240 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 140 جنيهًا وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- بينما تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، بين 215 حتى 235 جنيهًا.

- كما سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 135 حتى 170 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة البتلو بين 200 حتى 235 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 230 حتى 245 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 100 حتى 140 جنيهاً.