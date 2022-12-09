التحقيق مع موظف بمستشفى كهرباء الإسكندرية طلب 500 جنيه لحفظ جثة متوفي

تواصلت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء «مستشفى الكهرباء»، مع المركز الطبي الجديد بالإسكندرية استجابة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل المركز 500 جنيه مقابل حفظ جثة متوفي من العاملين بقطاع الكهرباء، داخل ثلاجة حفظ الموتى.

اعتذار مكتوب من المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

وأشارت شركة الخدمات الطبية في بيان، إلى تلقيها اعتذارا مكتوب من المركز الطبي الجديد بالإسكندرية موجة للدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بخصوص مبلغ 500 جنيه تم تحصيله مقابل إيداع جثة «صلاح الدين محمود سليمان»، ثلاجة الموتى.

وأكد الخطاب المرسل للشركة أن المركز الطبي أعاد المبلغ لذوي المتوفي وقرر التحقيق في الواقعة، مشيرا إلى تقديم الخدمة الطبية لكافة العاملين بشركات الكهرباء منذ عامين ويتم فحص أكثر من 4 آلاف مريض بالعيادات الخارجية شهريا وأكثر من 250 مريضا دخول للمستشفى شهريا دون شكوى.

المتابعة المستمرة لكل ما ينشر على جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي

من جانبها قدمت شركة الخدمات الطبية العزاء لأسرة المتوفي صلاح الدين محمود سليمان من العاملين بقطاع الكهرباء لافتة إلى المتابعة المستمرة لكل ما ينشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتي تخص الجانب الطبي لجميع العاملين بقطاع الكهرباء لاتخاذ اللازم في أسرع وقت.

تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء

وتهدف شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء منذ تأسيسها لتحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية إضافة إلى تطوير الإدارات الطبية وتحويلها غلى عيادات متخصصة مع تدريب وإعداد الكوادر الطبية والفنية والإدارية.