محافظ الشرقية يتابع أعمال تغطية جنابيات بحر مويس بتكلفة 117 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة أماني عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، معدلات أداء تنفيذ أعمال تغطية جنابيات بحر مويس، بدءا من قرية كفر الحصر وصولا لقرية كفر الديب، والمنفذة بمعرفة الجهاز بنطاق مركز ومدينة ههيا بتكلفة 117 مليونا و800 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بالطرق وتقليل الكثافات المرورية عليها والحد من حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين.

اهتمام بالغ بقطاع الطرق

أكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق والكباري وتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة وخلق محاور مرورية جديدة بالمراكز والمدن، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الزحام داخل مدن المحافظة.

معدلات تنفيذ أعمال تغطية بحر مويس

ومن جانبها أشارت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات في جهاز تعمير سيناء إلى أنه جار تنفيذ اعمال تغطية جنابيات أولاد عطية ضمن جنابيات البر الأيسر لبحر مويس من الكيلو 40.800 حتى الكيلو 46.000 بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقة الصب بطول 5.2 كيلو، حيث تم الانتهاء من تغطية مسافة 3.650 كيلو، وبنسبة تنفيذ بلغت 86% وذلك بهدف توسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية عليه.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الآتية:

- تغطية جنابيات كفر النصارى ضمن جنابيات البر الأيسر لبحر مويس بطول 700 متر وذلك بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقة الصب قطر 1.5 مم، وبتكلفة 5.4 مليون جنيه، وجار إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي.

- تغطية جنابيات المهدية على بحر مويس من الكيلو 48.350 حتى الكيلو 50.450 على بحر مويس بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقة الصب قطر 1.5 مم بطول 2.1 كيلو، وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، وجار إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي.

- تغطية جنابيات الشوايكة على بحر مويس من الكيلو 50.500 حتى الكيلو 51.700 على بحر مويس بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقة الصب قطر 1.5 مم بطول 1.2 كيلو، وبتكلفة 12.4 مليون جنيه، وجار إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي.