إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة البحيرة.. فوز 568 شخصا «صور»

شهد، قبل قليل، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إجراء نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة البحيرة العلنية في مجمع دمنهور الثقافي.

نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة البحيرة

وتقدم السكرتير العام بالتهنئة للحجاج الفائزين في القرعة بالتهنئة، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

كما تقدم مدير أمن البحيرة بالتهنئة لمواطني المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وكذا للحجاج الفائزين بالقرعة هذا العام.

عدد الفائزين في قرعة الحج 2023 في البحيرة

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أن عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام بلغ 5141 مواطنا، وإجمالى الفائزين بالقرعة 568 شخصا، منهم 3% لكبار السن، بواقع 18 متقدما، إضافة الي قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي حصة التأشيرات وعددها 284 متقدما.

التوزيع الجغرافي للفائزين بقرعة الحج 2023 في البحيرة

وفاز بالقرعة الأساسية للجح 550 متقدما، موزعين على قسم بندر دمنهور 47 شخصا، وكفر الدوار 28، وأبو المطامير 23، وأبو حمص 32، وإدكو 32، وقسم غرب النوبارية 7، والدلنجات 40، والرحمانية 6، والمحمودية 29، وبدر 21، وحوش عيسى 26، ومركز دمنهور 38، ورشيد 40، وشبراخيت 29، ومركز كفر الدوار 38، ومركز كوم حمادة 68، ووادي النطرون 7، وإيتاي البارود 39.