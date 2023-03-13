تجهيز غرفة لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى قنا العام

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لتعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين مستشفيات مديرية الصحة والسكان ومستشفيات جامعة جنوب الوادي، بهدف تحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مستشفيات قنا

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع بضرورة التكامل والتعاون التام بين المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، من خلال توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل دعم وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل تتضمن الاستفادة من المنشآت والمعدات والأجهزة الطبية المتوفرة بالمستشفى العام، والخبرات والكفاءات البشرية التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، وتسهيل إعارة الكوادر البشرية في التخصصات التي تحتاجها المستشفى العام ؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لأهالى قنا.

حالات المخ والأعصاب

كما شهد الاجتماع نقاشات وتبادل للآراء والمقترحات، فيما يخص التنسيق بين المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية فيما يخص حالات المخ والاعصاب حيث وجه محافظ قنا بضرورة تجهيز غرفة لجراحات المخ والأعصاب فى مستشفى قنا العام بالتنسيق مع قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي، لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة للحالات الحرجة.