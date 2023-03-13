انهيار مبنى قديم في مدينة قفط جنوب قنا دون إصابات

انهار جزء من مبنى معهد ديني، اليوم الاثنين، بمدينة قفط جنوب محافظة قنا، دون خسائر في الأرواح.

انهيار مبنى في قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد أن قسم الحماية المدنية تلقى من غرفة العمليات بقنا، إخطارا من الوحدة المحلية لمركز قفط يفيد بانهيار جزء من مبني المعهد الديني بقفط دون خسائر في الارواح.

وفور البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني الإتربي إلى موقع انهيار المبنى، وبعد البحث تبين عدم أهلية المبنى للسكان وأنه معهد ديني تابع لمشيخة الأزهر الشريف.

المعهد مغلق منذ 33 عاما

كما تبين ان الانهيار لجزء من المعهد الديني بشارع ابو بكر الصديق بمركز قفط جنوب قنا دون خسائر في الارواح، والمعهد مغلق منذ عام 1990.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.