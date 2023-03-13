الحياة الآن.. مباشر: استمرار إنشاء محطة تنقية مياه النيل بالجيزة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مشروع محطة تنقية مياه النيل

ويبلغ عدد المستفيدين من مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل، نحو 178 ألف نسمة في 37 قرية، وتم إنشاء المحطة بطافة تصميمة تبلغ 34 ألف متر مكعب في اليوم.

ويجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة تنقية مياه النيل بقرية المشتل، يوفر 300 فرصة عمل للأهالي يوميًا، ويعمل بنظام الترشيح المتواصل لتنقية أكبر كمية من المياه، ومازال العمل مستمرًا.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.