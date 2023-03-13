لبنى ونس عن تجربتها في مسلسل «العمدة»: شخصيتي مركبة

كشفت الفنانة لبنى ونس، عن مُشاركتها في مسلسل «العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ جرى الانتهاء من تصوير العمل كاملًا قبل أيام.

وقالت لبنى ونس، لـ«الوطن»، إنّ تُجسد شخصية سيدة بسيطة تُدعى «فاطمة»، انفصلت مرتين لعدم قدرتها على الإنجاب، وترغب في البحث عن الطفل ليكون خير ونس لها، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، خاصة فيما يتعلق بالخط الدرامي الخاص بعائلة محمد رمضان، واصفة شخصيتها داخل العمل، بقولها: «دور مركب ومهم جدًا في الأحداث الدرامية للمسلسل».

تعرف على أبطال مسلسل العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة يضم بجانب محمد رمضان كلا من: زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

الانتهاء من تصوير مسلسل العمدة

وكان محمد رمضان، قد أعلن عن انتهاء تصوير مسلسل العمدة، كاملًا قبل أيام، إذ نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، بصحبة طاقم العمل كاملًا، خلال التقاطهم الصور التذكارية على هامش الاحتفال بانتهاء التصوير.