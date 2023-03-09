الفنانة لبنى ونس: سعيدة بمشاركتي في احتفالية يوم الشهيد

أعربت الفنانة لبنى ونس، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية يوم الشهيد، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ73 للقوات المسلحة، متابعة: «كان شرف لي أن أشارك لأول مرة في حياتي في عمل وطني.

احتفالية يوم الشهيد

وكشفت الفنانة لبنى ونس، عن كواليس تصوير فقرتها ضمن احتفالية يوم الشهيد، قائلة إنّ التصوير في هذا اليوم كان مختلف للغاية على مستوى كل عناصر العمل، من ممثلين وإنتاج وخدمات، متابعة أنّ الجميع كان يشعرون وكأنّهم كتيبة في مهمة رسمية، كل شخص يشعر وكأنّه جندي من جنود الوطن، يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وهذه هدية للشهداء، وأقل بكثير مما قدموه فداءّ للوطن.

وتابعت الفنانة لبنى ونس، متحدثة عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم هذا اليوم، قائلة: «بارك الله فيه، وتحية خاصة مني له لدعمه واهتمامه وحرصه على إظهار هذا الكم من الجمال والإنسانية، ما يرسّخ لقيم ومشاعر مميزة تؤثر للغاية في الأجيال الجديدة وتشكل وعيهم، وتعرّفهم بقيمة كل نقطة دم لشهيد مصري».

وتابعت ونس، حديثها عن تجسيدها لشخصية أم شهيد، قائلة: «تحية خاصة مني لكل أم شهيد، ربنا يكون في عونها، أنا بس لمجرد إنّي مثلت الإحساس وتخيلت للحظة إنّ مكانها قلبي اتخلع من مكانه».