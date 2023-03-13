انطلاق برنامج تأهيل المدرسين الجدد في مطروح ضمن مسابقة «30 ألف معلم»

انطلق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى «مسابقة 30 ألف معلم»، والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتي الخميس 16 مارس الجاري.

وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات التدريب، وذلك بالقاعات التي حددها تعليم مطروح في مكتبة مصر العامة بمطروح، ومدرستي طه ساطور الثانوية والشهيد احمد عبدالكريم حجاج الثانوية بنات وديوان عام المديرية وديوان إدارة مطروح التعليمية وذلك بحضور لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

مهارات التعليم والتعلم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، خلال متابعته فعاليات التدريب إنه هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتلبية إحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرا أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطوره وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

حق تدريبية للمعلمين الجدد

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم تبلغ مدته الزمنية أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأكد إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح للمعلمين الجدد علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، نظرا للأهمية القصوي في صقل المهارات التدريسية والإدارية.