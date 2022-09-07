تفاصيل تدريب المعلمين بأسوان قبل عودة الدراسة

قبل بداية الدراسة والتى من المفترض أن تبدأ في شهر أكتوبر المقبل، اهتمت الدولة بالمعلمين وما يتبعون المنظومة التعليمية من خلال عقد تدريبات مكثفة لهم لمواكبة كل ما هو جديد، وفى محافظة أسوان يهتم مسئولو مديرية التربية والتعليم بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالمعلمين بمراحل الدراسة المختلفة رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية ، والمدارس الإعدادية، والمدارس الثانوية.

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، في تصريحاتها الصحفية، انه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023، تم عقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي في تخصصات العلوم والرياضيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن، ومعلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة سلاح التلميذ، وتخصصات اللغة العربية والقيم بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

تطبيق منظومة التعليم الجديدة

وتابعت عبدالسلام، أن التدريب بدأ فى الفترة من ( 5 سبتمبر وينتهى فى 24 سبتمبر) لعدد (5000) معلم وموجه، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي، حيث تسعى الوزارة نحو تطبيق منظومة التعليم الجديدة بما يحقق التطور المنشود.

تدريب الترقي وتدريب إداري وهندسي

وقال عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه فى إطار رؤية الوزارة بأهمية التنمية المستدامة لرفع قدرات المعلمين لمواكبة التطور المستمر لأساليب التعليم الجديدة، تم اليوم استكمال اليوم الثالث لتدريبات الترقى للمعلمين دفعتي 2016 و2017 ، «التغيرات المناخية» المجموعة الثالثة بقاعة مدرسة أسوان الثانوية، وفى نفس الإطار لرفع قدرات وكفاءة الإدارية والهندسية المساعدة بالمدارس، تم اليوم بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة تنظيم تدريب ليوم واحد على الشئون المالية.