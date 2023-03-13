شركات السياحة: بدء صدور تأشيرات دخول القدس لمسيحي مصر المسافرين للحج

قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ السلطات المسؤولة عن حج الأقباط للقدس بدأت حاليًا في استصدار التأشيرات الخاصة بسفر مسيحي مصر لرحلة الحج «التقديس» هذا العام، لافتا إلى أنّ استصدار تلك التأشيرات سيستمر حتى سفر أولى رحلات الحج من مطار القاهرة والمحدد لها يوم 8 أبريل المقبل.

أعداد المسافرين لاداء حج الأقباط بالقدس

وأضاف صبري، لـ«الوطن»، أن أعداد مسيحي مصر الذين تقدموا لأداء الحج بالقدس هذا العام تراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف مواطن، لافتا إلى أنّ السلطات المصرية سهلت كل الإجراءات وأصدرت كل الموافقات اللأزمة لسفرهم لرحلة التقديس، مشيرًا إلى أن كافة الذين تقدموا لحج الأقباط التزموا بالضوابط الخاصة بالسفر للتقديس.

سعر برنامج حج الأقباط بالقدس

وأشار إلى أنّ متوسط أسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام تبلغ نحو 50 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج التى يتراوح مدتها من 8 إلى 10 ليال، لافتًا إلى أنّ البرنامج يشمل سفر مسيحي مصر ذهابا وإيابا، فضلًا عن الإقامة بفنادق ببيت لحم والقدس شاملة تقديم وجبتين غذائتين سواء فطار وغداء أو فطار وعشاء، إضافة إلى تنظيم الزيارات إلى الأماكن الدينية والأثرية بالقدس وبيت لحم، موضحًا أنّ عدد شركات السياحة المنظمة لحج الأقباط للقدس تبلغ نحو 25 شركة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ كل رحلات حج الأقباط للقدس ستنطلق من مطار القاهرة الدولي مباشرة إلى القدس، لافتًا إلى أنّ شركة مصر للطيران هي الناقل الحصري والوحيد لرحلات التقديس لمسيحي مصر هذا العام، مشيرا إلى أنّ رحلات العودة ستبدأ من يوم 16 أبريل 2023.

يشار إلى أنّ الضوابط المنظمة لسفر الأقباط للحج هذا العام اشترطت أن يكون المسافرين للحج من مواليد 1983 فيما قبلها من أعوام، كما اشترطت ضرورة موافقة الكنيسة التابع لها المتقدم للحج بالقدس.