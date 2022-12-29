صابر الرباعي لـ أنغام: «الجمهور ممكن ميتقبلنيش لو غنيت بمصطلحات جديدة»

قال الفنان صابر الرباعي، إنه يوجد مصطلحات ومفردات طرأت على الأغنية العربية عامة والمصرية بشكل خاص، مقارنة ببعض المفردات التي كان جيلهم من المغنيين يشدون بها في الماضي، ولكن هذا التغيير يمكن للشباب أن يتقبلوه من الآخرين وليس منهم.

البعد عن الألفاط المستفزة

وأضاف صابر الرباعي، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، «ممكن نغنيها لكن الناس هتقول إيه ده ممكن صابر الرباعي يقول الكلام لكن ممكن نغني المفردات الجديدة، ولكن مع البعد عن الألفاظ المستفزة، واحتمال الناس يتقبلوه واحتمال يفتح طريق جديدة واحتمال الجمهور يقول لأ، أنا عاوز أحافظ على صابر بالطريقة التقليدية».

الموهبة وحدها لا تكفي

وأكد صابر الرباعي أن الموهبة وحدها لا تجعلك تسيطر أو متمكن، ولابد من الدراسة والتمسك والتمكن بالتفاصيل، موضحا أن تترات المسلسلات تجعل الفنان مقيد نوعا ما بأحداث المسلسل، وتكون مفردات الأغنية متناسقة مع المسلسل، إذ بها جرأة في الكلام والألفاظ .