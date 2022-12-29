صابر الرباعي لـ أنغام: أغنية «خلص تارك» فتحتلي أبواب مصر والوطن العربي

قال الفنان صابر الرباعي، إنه احترف الغناء من عام 1990، وكان يحب تنمية موهبته، ولم يكمل دراسته في الهندسة واكتفى بالبكالوريوس، واخترت الموسيقى وأكملت مشواري، لافتا إلى أن أغنية «خلص تارك» فتحت له أبواب مصر والوطن العربي.

وأضاف صابر الرباعي، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الدراسة مهمة جدا، ولابد من معرفة تفاصيل الآلات، مع التطبيق والسمع والخبرات السابقة، مؤكدا أن العود يعطي السلطنة، أما الكمانجا تعطي التيكينكال.

وتابع صابر الرباعي: «الناس التي تعزف كمانجا وناي بيكونوا مطربين جيدين، مهم جدا أن الفنان لما يختار أغنية يسمعها بصوته أولا وكأنه بيغنيها لنفسه، وكانت تجربة جيدا في حياتي».