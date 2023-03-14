حبس سيدتين بتهمة محاولتهما تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدتين بتهمة محاولتهما تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة واعترافات المتهمتين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من القبض على سيدتين بحيازتهما مبالغ مالية، عبارة عن عملات أجنبية مختلفة، ومخبأة بداخل حقيبة وأيضًا أسفل طيات ملابسهما، واعترفتا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة.

عقوبة التهرب الجمركي

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الذي يعاقب على هذه الجريمة «بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الإتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر».

التهريب بهدف الإتجار

وأشار «سيد» إلى أنه حال كانت جريمة التهريب بهدف الإتجار، تقع عليه «عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه»، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.