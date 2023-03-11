إخماد 3 حرائق ومصرع وإصابة 23 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا خلال 24 ساعة

أخمدت قوات الحماية المدنية 3 حرائق في مركزي ملوي وأبوقرقاص، ولقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 في حوادث متنوعة، كانت هذه أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

مصرع 3 وإصابة 23 في حوادث متفرقة

وتلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات على مدار الـ 24 ساعة، أولها مصرع شخص وإصابة 7 جميعهم عمال من قرية بني أحمد الغربية، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، أمام كوبري أبو شناف بقرية طوه في مركز المنيا.

وأصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط في مركز مغاغة بسبب السرعة.

ولقي موظف مصرعه وأصيب شقيقيه وجميعهم من محافظة أسوان إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي بسبب انفجار الإطار الخلفي.

ولقي عامل مصرعه بقرية دير البرشا بشرق النيل في مركز ملوي، نتيجة انهيار نواتج حفر خط الصرف الصحي، أثناء مباشرة أعمال الحفر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثته.

وأصيب 8 أشخاص من قرية واحدة، هي صفط الخمار بمركز المنيا إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق.

كما أصيب شخص إثر انقلاب دراجة نارية أمام كوبري صالح في قرية تلة التابعة لمركز المنيا بسبب السرعة.

إخماد 3 حرائق في ملوي وأبوقرقاص

وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق اندلع داخل جمعية أهلية خيرية في مركز ملوي بسبب حدوث ماس كهربائي مما أسفر عن احتراق ثلاجة، وفي نفس المركز تم إخماد حريق أخر اندلع بحديقة يوسفي في قرية الشيخ عبادة بشرق النيل بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل، ونتج عن ذلك احتراق 20 شجرة، أما في مركز أبوقرقاص فقد اندلع حريق هائل بمخزن خردة وبلاستيك بطريق قرية نزلة النخل بسبب حدوث ماس كهربائي وتم السيطرة عليه دون إصابات بشرية.