المؤبد لـ3 أشقاء أنهوا حياة شخص وشرعوا في قتل آخر لخلافات مالية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لـ3 أشقاء، لاتهامهم بقتل شخص، والمشروع في قتل آخر، لخلافات مالية بينهم.

وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بالمصاريف، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبد الله، وأمانة سر محمد عبد الحميد ، وأحمد سعد.

أدوات الجريمة

ترجع أحداث الواقعة لشهر مايو من عام 2022 ، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمين « أ،أ»، وشقيقة « ص،أ» وشقيقه « م،أ»، قتل المجني عليه «م،ص» عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء ، وتربصوا المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه أثناء عودته من عمله مساءا، وما إن ظفروا به حتي وجهوا له عدة ضربات بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله.

شروع في قتل

كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه «ع ،س»، نجل عمومته، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، معدين لذلك الأسلحة البيضاء ، وأحدثوا إصابته ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بعقب استغاثته.

كما وجهت المحكمة للمتهمين أيضا تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.