«صحة النواب»: مصر قادرة على تطوير المنظومة الطبية في دول أفريقيا

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لفعاليات المؤتمر التحضيري الثاني للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH ExCon 2023، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 7 حتى 10 يونيو المقبل، بالقاهرة، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لدعم التعاون في المجال الطبي بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من مصر بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مختلف دول القارة السمراء.

تطوير المنظومة الصحية بالدول الأفريقية

وقال «الوحش» فى بيان له أصدره اليوم إن تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل الدول الأفريقية لن يكلل بالنجاح إلا من خلال تطوير وتحديث المنظومة الصحية داخل مختلف دول القاهرة، خاصة أن بعضا منها تعاني من العديد من المشكلات الصحية التى تتطلب موارد مالية كبيرة لتشييد كل ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، من إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والارتقاء بصناعات الأدوية واللقاحات داخلها.

وأكد أن مصر أصبح لديها كل الإمكانيات الطبيعية والبشرية في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لتوفيرها داخل الدول الأفريقية.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن هذا المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي سيكون بمثابة فرصة كبيرة أمام مصر لاستعراض الإمكانات والتطورات الكبيرة التى تمت داخل قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والإمدادات الطبية بمصر، بهدف تعريف العالم وبالأخص الدول الأفريقية بالإمكانيات الطبية والرعاية الصحية وما تمتلكه مصر من منشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بأطقم طبية وإدارية مدربة وتقدم مستوى عالمي من الخدمات سواء داخل القطاع الصحى الحكومة التابع لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية أو المنشات الصحية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحى الخاص.

«الوحش» يعرب عن ثقته في القطاع الطبي

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة القطاع الطبي الحكومي والخاص على التوجه باستثماراته وخبراته البشرية المتميزة من أطقم الأطباء والتمريض وصناعات الأدوية واللقاحات لمختلف الدول الأفريقية لتقديم أفضل النظم الصحية والحلول المبتكرة لتطوير وتحديث المنظومة الصحية داخل دول القارة السمراء.

وطالب الحكومة والقائمين على تنظيم هذا الحدث الطبي الكبير بالعمل على تضافر جهود الهيئات الحكومية الصحية والمستشفيات وشركات القطاع الخاص الطبي في التنظيم الجيد لهذا الحدث الطبي الأضخم على مستوى القارة حتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وأفريقيا.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة والقائمين من مستثمري القطاع الطبي الخاص على إنجاح هذا الحدث، خاصة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحديث وتطوير المنظومة الصحية داخل مختلف دول القارة السمراء بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظات التى تم تطبيق هذا النظام بها بالتعاون بين مختلف المستشفيات، والمراكز الطبية التابعة للحكومة والقطاع الخاص إضافة إلى النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققته مصر في مواجهة فيروس كورونا.