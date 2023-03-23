استخراج شهادة الميلاد المميكنة «أون لاين» في رمضان 2023.. اعرف الخطوات

استخراج شهادة الميلاد المميكنة أون لاين، أحد الأشياء التي يمكن للمسلم التسهيل بها على نفسه أثناء الصيام، للابتعاد عن الزحام في المكاتب، كما يصعب على الكثير الذهاب إلى الأماكن المخصصة لاستخراجها.

وأتاحت مصلحة الأحوال المدينة للمواطنين، خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة أون لاين في رمضان 2023، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني والوقوف في طوابير لساعات طويلة، إذ يأتي ذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتيسير على المواطنين.

تقدم لكم بوابة الوطن في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أون لاين في رمضان 2023.

خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أون لاين في رمضان 2023

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية.

- الضغط على «وثيقة الميلاد»، لتظهر أمامه رسالة على الشاشة تفيد بتسجيل الدخول للموقع.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم كلمة السر، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، والتي تعني «عدد شهادات الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها»، ثم الضغط على «التالي»، وتظهر أمام مقدم الطلب الصفحة الخاصة بيانات صاحب شهادة الميلاد، والتي تشمل «درجة القرابة، الاسم بالكامل، اسم الأم، الرقم القومي».

- إدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على «التالي».

- الضغط على «إرسال الطلب»، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.