هتستلمه في 24 ساعة لو مستعجل.. خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

انتهاء جواز السفر واستخراج آخر جديد قد يمثل عبءا لدى البعض بفضل الذهاب للجهات المختصة وتكدس المواطنين لاستخراج الأوراق، وهو ما دفع إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتسهيل الأمر على المواطنين حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسفر للخارج.

ووفق الإجراءات التي حددتها مصلحة الجوازات والهجرة، فترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار الساعة، خطوات إصدار جواز السفر جديد، كالتالي:

خطوات إصدار جواز السفر جديد

- في الحطوة الأولى يتوجب على المواطن الراغب في الحصول على جواز سفر جديد التوجة لمكتب الجوازات التابع له حسب مقر إقامته المدون في البطاقة الشخصية.

- في الخطوة الثانية يقوم المواطن بملء الاستمارة الخاصة باستخراج جواز سفر جديد بالبيانات المطلوبة بها، باللغة العربية واللغة الأجنبية ثم تقديم طلب استخراج جواز السفر وتقديم المستندات المطلوبة لذلك في مكتب مراجعة البيانات.

- في الخطوة الثالثة يتوجه المواطن الراغب في استخراج جواز السفر بدفع رسوم استخراجه، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيها واستلام الإيصال الخاص به ليتم استخدامه عند استلامه.

- في الخطوة الرابعة والأخيرة يمكن للمواطن فور انتهاء المدة المحددة التي تم تحديدها من قبل المكتب، التوجة لاستلام جواز السف الجديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

- تقديم بطاقة الرقم القومي للأشخاص البالغين، وشهادة الميلاد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

- تقديم 4 صور شخصية، مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

- تقديم الشهادة العسكرية والموقف المحدد منها للذكور.

- تقديم شهادة المؤهل الدراسي إذا كان المؤهل غير مذكور في البطاقة الشخصية.

- تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية الخاصة بالراغب في استخراج جواز سفر جديد، سواء كان متزوج بتقديم قسيمة الزواج، أو مطلق بتقديم قسيمة الطلق أو أرمل يتقدم بشهادة الوفاة.

مدة استخراج جواز السفر

ووفقا لما هو معمول به، فإن استخراج جواز السفر يستغرق نحو 3 أيام، أما المستعجل فيمكن استخراجه خلال 24 ساعة، أما مدة استخراج بدل فاقد أو تالف أو انتهاء جواز سفر فهي 72 ساعة فقط.