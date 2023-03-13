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أسماء 6 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

كتب:

رجب آدم
02:17 م | الإثنين 13 مارس 2023
حادث - أرشيفية

حادث - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة أسوان، بجوار منطقة الكرابلة التابعة لمركز إدفو، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث أسوان

وحصلت «الوطن» على أسماء  المصابين في حادث أسوان، هم محمد حساني محمود، 21 سنة، مصاب بكدمات وجروح قطعيه بالجسم، وتامر عبد الله محمد، 33 سنة، باشتباه كسر بالحوض، وإسلام محمد سلامة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، ومحمود علاء محمد، 21 سنة، باشتباه كسر بالساقين والذراعين، وأحمد علاء الدين محمد، 26 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعبدالرحمن علاء الدين محمد، 16 سنة، بجروح متفرقه كدمات بالصدر.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة في أسوان

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

 على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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