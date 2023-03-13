«التموين»: حققنا الاكتفاء الذاتي من 3 سلع.. ونكثف الرقابة على التجار

أكدت وزارة التموين، في تقرير لها تحقيق الاكتفاء الذاتي من 3 سلع وهي «الأرز والدواجن الحية والسكر»، مع وجود مخزون آمن وكافٍ من مخزون اللحوم والذي يكفي 6 أشهر، ومخزون الزيت ويكفي 5 أشهر، في حين أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 شهر، مع بدء موسم القمح يوم 15 أبريل المقبل.

توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية

وكشف تقرير وزارة التموين، عن إضافة عدد 7340 منفذا جديدا لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي منافذ مشروع جمعيتي المسئولة عن إتاحة السلع للمواطنين بالتوازي مع منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، ليصبح إجمالي منافذ شركات الجملة والمنافذ الخدمية المنتشرة في الشوارع نحو 40 ألف منفذ توزيع على مستوى الجمهورية، وتعتبر تلك المنافذ أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم قدرة المواطن على الوصول لها.

وأعلنت وزارة التموين تطوير عدد 494 مجمع استهلاكي خلال عام 2022 بتكلفة تطويرهم 260 مليون جنيه، إذ اصبح اجمالي ما تم تطويره خلال آخر 3 سنوات من 2020 وحتى 2022 عدد 574 مجمعا استهلاكيا بتكلفة تقدر بـ335.386 مليون جنيه.

مواجهة جشع التجار

فيما تعتبر أحد سبل مواجهة جشع التجار أيضا من قبل وزارة التموين والجهات الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، تشديد وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع؛ لضمان التأكد من توافر السلع والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها في الفواتير الصادرة منهم؛ لمواجهة احتكار السلع الأساسية الأساسية، ووقف حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة.