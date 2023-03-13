مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية المدعمة.. تبدأ من 9 صباحا

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التزام منافذ البقالين بمواعيد العمل المحددة ووجهت، خطابا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات بتكثيف الرقابة التموينية على منافذ البقالين.

وأكدت الوزارة على الالتزام مواعيد عمل فتح المنافذ، والتي ينص عليها القرار الوزاري بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء يوميا، بالإضافة إلى عدم حصول منافذ البقالين على عطلات أو إغلاق للمنافذ أمام المواطنين المستحقين لصرف السلع، حيث تفتح أبوابها أمام أصحاب البطاقات التموينية يوميا دون الحصول على عطلة أسبوعية أو رسمية، إلا بالحصول على إذن مسبق بالإغلاق من مديرية التموين أو المكتب التمويني التابع له.

مواعيد عمل منافذ التموين

وفي وقت سابق كان يجرى عمل منافذ التموين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، وجرى تأخيره ساعتين ليكون من الـ9 صباحا حتي الـ9 مساءا، لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد، كما يأتي القرار متسقاً مع قرارات مجلس الوزراء، بتنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتي التاسعة مساءً منذ الجائحة.

ويبلغ عدد منافذ البقالين المتاح صرف منها السلع التموينية حوالي 40 ألف منفذ بقال تمويني، فضلا عن انتشار 7500 منفذ مشروع جمعيتي أيضا في عدد كبير من المحافظات لصرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

وطرحت وزارة التموين لحوم مجمدة بأسعار تبدأ من 105 جنيهات وتصل إلى 170، وذلك على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي - سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو السجق «مصنعات» 50 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيها.