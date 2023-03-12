إقبال كبير على شراء السلع من معارض «أهلا رمضان» في المحافظات

بثت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا عن إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان في المحافظات، والذين حضروا لشراء العديد من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.

توافر السلع في معارض أهلا رمضان

وتشرف على فعاليات المعرض الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، إذ يجرى متابعة عملية البيع والشراء، وضبط السلع باختلاف أنواعها وذلك لخدمة المواطن.

وقال أحد المواطنين في الإسماعيلية: «في فرق كبير ماشاء الله بين الأسعار هنا والأسعار برة، فرق جامد يعني»، وقالت مواطنة: «الزيت والسكر وكل المنتجات حتى الملح عليها عروض، والأرز والبيض والسمن والجبنة كلها عليها عروض».

ولفت أحد المواطنين إلى أن المعرض هذا العام متميز عن الأعوام السابقة، وأن كل شيء متوفر وفي متناول المواطن محدود الدخل.

وذكر أحد مواطني محافظة الفيوم، أن الدجاج واللحوم متوفرة أفضل من المنافذ الأخرى، وتباع بأسعار أقل من الأماكن الأخرى بنحو 50 جنيها.