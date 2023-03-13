تفاصيل جريمة بشعة بالمرج.. شاب ينهي حياة والده لسرقته من أجل شراء مخدرات

قسى قلبه وأعمت الأنانية بصره، فقتل والده وقام بتهشيم رأسه من أجل سرقة أمواله ليشتري بها مخدرات.. جريمة بشعة شهدها حي المرج في القاهرة، قام الابن بإنهاء حياة والده داخل المنزل، بعد مشادة كلامية استمرت لدقائق وتطورت إلى مشاجرة.

كل ما فعله الأب أنه أراد الحفاظ على فلذة كبده، أراد أن يمنعه عن الاستمرار في طريق المخدرات، خوفا على حياته، طالبه بالامتناع عن التعاطي، وعدم شراء تلك السموم مجددا، لكن الابن قابل عطف الأب بجحود، فقتله دون هوادة، وقام بتهشيم رأسه بعصى حديدية، ولاذ بالفرار، تاركا والده غارقا في دمائه، وحيدا بين 4 جدران، لم يفكر لحظة في إنقاذ حياته، أو حتى طلب الإسعاف، ربما نجحت محاولة إبقائه على قيد الحياة، لكنه تركه لمدة 7 أيام، حتى تعفنت الجثة، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد انبعاث الرائحة الكريهة، ما أثار شكوك الجيران، فلجأوا للشرطة.

وصل بلاغ لقسم شرطة المرج من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص جرى العثور على جثة «ا. ك» 65 عاما، في حالة تعفن، ووجود تهشم في الرأس، وآثار دماء حول الجثة.

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة

كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، وطالبت باستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم وكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

أراد شراء المخدرات فقتل والده

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبها وهو نجل المجني عليه، وجرى القبض عليه، وأقر بارتكاب الواقعة لسرقة والده لرغبته في شراء المواد المخدرة، وجرى بإرشاده التوصل لسلاح الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

العقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان، لـ «الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».