بني سويف تستعد لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بغرفة عمليات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والقطاعات الحيوية والخدمية، برفع درجة الاستعدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس الجاري، لحالة من عدم الاستقرار واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراواح مابين 30 إلى 40%، ووجود نشاط لرياح تثير الرمال والأتربة علي فترات متقطعة بالمناطق المكشوفة.

جاهزية المعدات وفريق الطوارئ

وجدد المحافظ تأكيداته بضرورة استمرار ومتابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب «واتس آب» الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

مراجعة خطط الطوارئ

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء حازم عزت لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومراجعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع حالات التغير والتقلبات في الطقس وبالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

حيث أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع حال حدوث أي تداعيات ناجمة عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

كما تم تكليف مسؤولي قطاع الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة في حال الضرورة لفصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية، مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية وإعلامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار.

بالإضافة إلى متابعة سير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة الأمطار المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.