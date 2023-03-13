تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» لـ16 مارس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة متهم في جلسة إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، لانضمامه إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، لـ16 مارس الجاري لطلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وبحضور أحمد مصطفى الأمين العام لمأمورية بدر.

الانضمام لجماعة إرهابية

وخضع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، إلى تحقيقات مُكثفة من قبل النيابة العامة، التي وجهت له تهمة انضمامه لجماعة إرهابية، وذلك بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم انضم إلى الجماعة الإرهابية مع المتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.