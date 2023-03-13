الحكم على متهم في إعادة محاكمته بقضية «خلية الزيتون» اليوم

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، بالحكم على متهم في جلسة إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، لانضمامه إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

تأجيل للنطق بالحكم

وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين، 13 مارس، للنطق بالحكم على المتهم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وخضع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، إلى تحقيقات مُكثفة من قبل النيابة العامة، التي وجهت له تهمة انضمامه لجماعة إرهابية، وذلك بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم انضم إلى الجماعة الإرهابية مع المتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.