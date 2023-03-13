المشدد 5 سنوات لسائق لإدانته بتجارة المخدرات في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة، في مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأحمد مصطفى إبراهيم وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

إحالة المتهم لجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة في القضيه رقم 23259 / 2022/ مركز طوخ، والمقيدة برقم 3038 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، بأن المتهم «عادل.ج.م. ج»، 36 سنة، سائق، ومقيم في العمارة الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخيرة مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه.

تحريات مباحث القليوبية

وأشارت تحريات المباحث، إلى ضبط المتهم أثناء وقوفه على إحدى الأراضي الزراعية، وضُبط معه كيس بداخله 16 كيسا بلاستيكيا شفاف اللون متوسط الحجم يحتوى كل منهما على نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه في كونه نبات البانجو المخدر، وبتفتيشه عثر معه على سلاح نارى فرد خرطوش وبداخلة ذخيرة طلقه خرطوش، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيره للدفاع عن تجارته الأئمة، المبلغ المالي حصيلة تجارتة، الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه المتعاطين.