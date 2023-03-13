زراعة شتلات زينة وأشجار في مركز سمالوط بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية

واصلت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستكمال خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة شتلات زينة

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، مجهودات الوحدة المحلية في زراعة شتلات للزينة وأشجار مختلفة الأصناف بحري بوابة سمالوط الطريق الدائري، كما تواصل الوحدة المحلية زراعة أشجار مثمرة بعدد من المدارس والمستشفيات والطرق الرئيسية والفرعية، لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.

تعاون مع المدارس والمصالح الحكومية

وتابع أمس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات الوحدة المحلية بديرمواس والمجالس القروية بالمركز، بزراعة عدد من الشتلات الزينة والمثمرة بالتعاون مع المصالح الحكومية والمدارس.

وأكد رئيس مركز ديرمواس على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة.