استمرار عبور السفن في قناة السويس دون تأثر بالعاصفة الترابية

أكدت مصادر ملاحية مسؤولة في هيئة قناة السويس استمرار عبور السفن بشكل طبيعي اليوم الاثنين، من المجرى الملاحي للقناة، بانتظام دون أي تأثر بالأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي شهدتها الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرشدي هيئة قناة السويس مستمرون في العبور بالسفن في اليوم التاريخي للقناة، بعد وصول عدد السفن المقرر عبورها اليوم إلى 107 سفن من الاتجاهين.

ربيع: نعمل على زيادة أمان العبور في قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة مستمرة في مشروعات تطوير المجري الملاحي للقناة بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وأضاف ربيع في بيان صحفي اليوم، أن الرؤية المستقبلية والسياسات التسويقية لهيئة قناة السويس عكست زيادة معدلات العبور التي وصفها بغير المسبوقة بعد نجاح رؤية القيادة السياسية حول جدوى مشروعات تطوير المجرى الملاحي.

وأكد أن قناة السويس الجديدة كانت السبب في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

عبور 107 سفن في قناة السويس

وسجلت قناة السويس اليوم، أعلى معدل عبور يومي بعبور 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القناة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن 56 سفينة عبرت من اتجاه الشمال بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.