مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل عودتها لحياتها الفنية مجددا

كشف الإعلامي إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد، تفاصيل عودة الأخيرة لحياتها الفنية، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّها ستطرح عدد من الأغاني، خلال الأيام القليلة الماضية.

إيهاب صالح يكشف عودة شيرين عبد الوهاب الفنية

وقال إيهاب صالح، خلال لقائه «ET بالعربي»، إنّ شيرين عبدالوهاب، تعمل على الظهور للجمهور، خلال الفترة المقبلة، بشكلٍ يليق بها، وبشكلٍ سيُسعد مُحبيها، كما أنها تُخطط حاليًا للعودة إلى جمهورها من خلال حفل غنائي ضخم داخل مصر، سيُجرى التحضير له لاحقًا.

وأضاف إيهاب صالح: «شيرين لديها العديد من الأغاني، إذ تختار الأفضل منها استعدادًا لتسجيلها، وأنّها ستطرح أغنية خلال الأيام القليلة المُقبلة، لكنه لا يستطيع كشف تفاصيل عنها».

شيرين عبدالوهاب ستعمل بصمت

وأشار إلى أن شيرين عبدالوهاب، ستعمل خلال الفترة المقبلة، بصمتٍ تام، فلا صوت يعلو عن أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها، وانهم وضعوا خطة مُحددة خاصة بحساباتها عبر «السوشيال ميديا»، وسيُجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة.

يذكر أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلنت أنّ إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي وهو المسئول عن جميع التعاقدات الخاصة بأعمالها.