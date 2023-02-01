قصة حب وزواج شهيرة ومحمود ياسين.. التقيا في فيلم «صور ممنوعة»

ما يقرب من 16 عملا فنيا جمع بين النجم الراحل محمود ياسين، وزوجته الفنانة شهيرة التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، باعتبارها من مواليد الأول من فبراير، حيث جمعتهما قصة حب، بدأت شرارتها مع بداية فترة السبعينيات من القرن الماضي، عندما التقيا خلال عمل فني وهو فيلم «صور ممنوعة» عام 1972، تم تتويجها بالزواج الذي أثمر بإنجاب ابنتهما الفنانة رانيا محمود ياسين، وشقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين.

ومن الأفلام السينمائية التي جمعت شهيرة ومحمود ياسين في فترة السبعينيات، «أنا وابنتي والحب، سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، ضاع العمر يا ولدي»، ومن الأفلام التي جمعتهما في الثمانينيات «رحلة الشقاء والحب، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم»، ومن أفلام التسعينيات «ليل وخونة، عودة الهارب».

الحب سبب عدم تقديمها أعمالًا كثيرة سويًا

ومن الأعمال الدرامية التي جمعتهما مسلسل «القرين» عام 1978، ومسلسل «ميراث الغضب» عام 1981، ومسلسل «اليقين» عام 1990، بخلاف الأعمال المسرحية منها «بداية ونهاية» و«عودة الغائب».

وفي تصريحات سابقة، كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن سبب عدم تقديمها المزيد من الأعمال الفنية مع زوجها محمود ياسين، لتأكيد الأخير لها أنه عندما يقف أمامها يقوم بالتركيز عليها والانشغال بها ومن ثم لا يستطيع التمثيل بالشكل المطلوب.

3 سنوات على رحيل محمود ياسين

ورحل محمود ياسين، عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقترب من الـ300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، ويعد أحد أبرز نجوم السينما الذي ظل محافظًا على لقب فتى الشاشة الأول سنوات طويلة.