غرفة السياحة: نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى حاليا تتجاوز الـ90%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الحالي تتراوح ما بين 90 إلى 95%، مرجعا ارتفاع نسب الإشغال بكل من فنادق القاهرة والجيزة إلى وجود العديد من المؤتمرات التى يتم تنظيمها حاليا بالعاصمة المصرية، إضافة إلى تواجد أعداد جيدة من السياح العرب ولاسيما من السعوديين.

وتابع «إقبال السياح الأجانب على زيارة المناطق الأثرية بالقاهرة كان أحد أهم الأسباب لزيادة نسب الإشغال حاليا».

نسب إشغال الفنادق خلال رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال فنادق القاهرة ستتراجع قليلا خلال الأسابيع الـ 3 الأولى من شهر رمضان المقبل وذلك بسبب تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال تلك الفترة، منوها بأن نسب الإشغال ستعاود الارتفاع مجددا خلال الأسبوع الأخير من شهر الصوم وفى إجازات عيد الفطر المبارك.

أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضى

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ، إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى ستكون أعلى من العام الماضى وذلك وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية ،لافتا إلى أن فصل الصيف المقبل سيكون من أعلى المواسم السياحية التى سيفد فيها السياح لزيارة مصر،موضحا أن السمة المميزة للموسم السياحى الصيفى المقبل هو وجود إنتعاشة فى كافة المدن السياحية سواء الشاطئية كالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم أو الأثرية كالأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستشهد انتعاشة كبيرة خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر،مشيرا إلى أن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يحرصون على الإقامة بفنادق القاهرة الكبرى .

يشار إلى أن ألمانيا جاءت فى المركز الأول عالميا فى إرسال السياح لمصر خلال العام الماضى فيما إحتلت السعودية المركز الأول عربيا خلال عام 2022.