حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الأحياء السكنية بمطروح

نظمت محافظة مطروح حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وكافة أشكال البناء المخالف والعشوائي والتصدي بكل حزم والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة وازالتها أولا بأول، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

حملة إزالة تعديات في مطروح

وتوجهت حملة، اليوم الاثنين، من الوحدة المحلية لمدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة، بالمعدات عبر حملة يشارك بها جميع الجهات المعنية بتأمين من مديرية أمن مطروح، وتمكنت من إزالة عدد من حالات التعدي، من بينها حالة التعدي على أراضي الدولة والتي جرى رصدها في إطار المتابعة المستمرة لرصد أي متغير وإزالته في حينه وإزالتها في المهد.

إزالة تعديات بناء في الشوارع

كما نجح مجلس مدينة مرسى مطروح في إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف لأسوار على أرصفة في الشوارع وإزالتها في المهد.

إزالة التعديات في المدن

ووجه محافظ مطروح بضرورة تكثيف جهود أجهزة المحافظة لرصد أي حالات تعد أو مخالفات جديدة بكافة أشكالها والتصدي لها بكل حزم في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أصدر وتوجيهاته لجميع رؤساء المدن من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمدن العلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني وسيوة جنوبا لإزاله جميع التعديات على أراضي الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين.