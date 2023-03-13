عاصفة ترابية على الطرق السريعة بالإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، عاصفة ترابية انتشرت بكثافة على الطرق السريعة والصحراوية وامتدت حتى داخل المدينة، بشكل أثر على الرؤية الأفقية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

تحذيرات للمواطنين من سرعة الرياح

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، من طقس الغد على كافة أنحاء المحافظة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة طوال نهار اليوم.

وقال بيان رسمي لديوان عام المحافظة إن المحافظة تتعرض لرياح سريعة تصل سرعتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، محملة بالأتربة على بعض المناطق القريبة من الظهير الصحراوي.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة المواطنين من التواجد قرب الأشجار والأعمدة الكهربائية والأبنية المتهالكة مطالبة المواطنين بالابتعاد عنها لعدم تعرض حياتهم للخطر.

طوارئ على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية وفي الأماكن المخصصة للانتشار طبقا لخطة الطوارئ للتدخل السريع حال وجود اي طارئ.

كما انتشرت سيارات الشرطة وبعض من سيارات التدخل السريع قرب بعص الأماكن بالتزامن مع نشاط حركة الرياح ووصولها إلى 36 كيلومترا في الساعة.