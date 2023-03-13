برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين الجدد في بني سويف

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في عقد برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتي «معلم رياض أطفال ومعلم فصل».

أماكن تدريب المعلمين الجدد ببني سويف

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن فعاليات تدريب المعلمين الجدد والتي بدأت اليوم، يتم إجرائها في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف شرق وغرب، وهي (مدرسة النور للمكفوفين شرق النيل، مدرسة الأوائل شرق النيل، مدرسة الصناعات الميكانيكية شارع صلاح سالم، مدرسة الفنية بنات شارع صلاح سالم، مدرسة الشروق الرسمية للغات شرق النيل، المركز التكنولوجي بشارع عبد السلام عارف، مدرسة الدعوة الخاصة ثانوي بشارع البحر، مدرسة هابي هوم الخاصة بحي الرمد ، قاعة نادي المعلمين بشارع البحر).

وكيل تعليم بني سويف يتفقد البرنامج التدريبي للمعلمين

وأشار وكيل التعليم في بني سويف إلى جولته، والتي تفقد خلالها جانباً من أعمال التدريب خلال زيارته مدرستي الثانوية الصناعية العسكرية والفنية بنات بمدينة بني سويف، موضحا أن البرنامج التدريبي الذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية، يشمل 4 محاور، حيث يتضمن اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، فيما يشمل اليوم الثاني محور استراتيجيات التدريس.

تفاصيل البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد

بينما يتناول اليوم الثالث من التدريب محور التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، ليختتم بالمحور الرابع في اليوم الأخير باستخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأضاف «عبد التواب»، أن التدريب يستهدف إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.