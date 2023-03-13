تصعيد 150 مشاركا في مسابقة القرآن الكريم بمطروح إلى التصفيات النهائية

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، فعاليات اليوم الثاني من مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، بديوان عام المنطقة الأزهرية، واستمع إلى قراءة عدد من المتسابقين، وتأكد من سلامة التسجيل وجودتها بمشاركة 800 متسابق، وحرص على مراجعة عددا من الفيديوهات ومطابقتها بدرجات الطلاب، موجها أعضاء اللجان بضرورة مراعاة الدقة في التقييم، وإعطاء الطلاب حقهم دون زيادة أو نقصان.

صعود 150 متسابقا

وانطلقت التصفيات النهائية لمُسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للقُرآن الكريم السنوية، اليوم، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم أسماء الطلاب والطالبات المصعدين لتصفيات المرحلة الثانية، والذي بلغ عددهم 150 متسابقا.

تصفيات مسابقة القرآن الكريم

وتابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، انطلاق الفعاليات، وأشاد بالتنظيم، موجها تعليماته بتوفير الهدوء للمتسابقين وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة، التي تجرى تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم والكمبيوتر التعليمي، بدءا من اليوم الأحد ولمدة 3 أيام.

800 متسابق من المكاتب والمدارس

ولفت أن مُسابقة القرآن الكريم شارك فيها حولي 800 طالب وطالبة من رواد مكاتب التحفيظ، وطلاب المعاهد بمراحلها المختلفة، والدارسين بالأروقة الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية، وقد تم تصعيد 150 طالبا وطالبة، من مكاتب التحفيظ 30 طالبًا، ومن المعاهد الابتدائية 50 طالبًا، ومن المعاهد الإعدادية 50 طالبًا من المعاهد الثانوية 20، فضلًا عن 5 طلاب من الأروقة الأزهرية.