سيارة تدهس مسنا أثناء خروجه من المسجد في مصر الجديدة

كعادته يخرج «عبد المولى شعبان» صاحب الـ92 عامًا متكئا على عكازه ليسير بخطوات بطيئة متجهًا إللا المسجد المجاور لمنزله الكائن بجسر السويس، التابع لدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ليصلي الفجر، لكن سيارة مسرعة أنهت حياته

ولقى مصرعه في الحال وسط بركة من الدماء، ونقل إلى المستشفى التي حولت جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرّحت بالدفن في مقابر عائلته بمحافظة المنوفية.

سيارة مسرعة أطاحت به بجانب الطريق

دقائق قليلة، كانت مدة وجود جثمان المتوفى على جانب الطريق، اكتشف وجودها أحد الأشخاص أثناء مروره، وأبلغ الأجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أنه في أثناء مرور المتوفى بمنطقة جسر السويس، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2023 لسنة 2023 قسم شرطة مصر الجديدة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، بعدما رصدته كاميرات المراقبة في محيط حدوث الواقعة.