التفاصيل الكاملة لتسجيل مواليد التموين.. فحص استحقاق الأسرة أولا

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، باستمرار استقبال طلبات المواطنين حول إضافة المواليد على بطاقة التموين، لجميع الأسر الذين شملهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ويتساءل البعض عن خطوات تسجيل مواليد التموين.

تسجيل مواليد التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والداخلية، إن تسجيل مواليد التموين يتم بعد فحص طلبات الأسر المتقدمة للتأكد من استحقاق الأسرة للدعم التمويني لإدراجها على منظومة الدعم والتي تضم حتى الآن 23 مليون أسرة بإجمالي 72 مليون مواطن يستحقون الخبز يوميا من بينهم 64 مليون فقط يستحقون السلع التموينية شهريا.

شروط قبول تسجيل مواليد التموين

وترتبط عملية تسجيل مواليد التموين بشروط هامة، تتمثل في ضرورة أن يكون عدد الأفراد المدرجين على البطاقة أقل من 4 أفراد كي يتم استكمال العدد إلى 4 أفراد، وهو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة، مع أهمية أن تكون الأسر المتقدمة للطلب من الأسر الأولى بالرعاية التي حددها القرار الوزاري وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أوحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، أومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أوأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تسجيل مواليد التموين

وتشترط مكاتب التموين من المواطنين الراغبين في تقديم طلب تسجيل مواليد التموين على تقديم عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة، وتشمل على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.