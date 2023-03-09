معلومات مهمة عن إضافة المواليد للتموين.. عدد الأفراد يحدد القبول والرفض

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد للتموين بالنسبة للأسر المستحقة من أصحاب تكافل وكرامة وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة والأسر البديلة وأسر الشهداء، يتحدد وفقا لعدد الأفراد المدرجين بالفعل على البطاقة التموينية والمستحقين للدعم السلعي شهريا ودعم الخبز اليومى.

إضافة المواليد للتموين

وأكدت وزارة التموين، أن إضافة المواليد للتموين ترتبط بعدة معايير وشروط يأتي أهمها عدد أفراد البطاقة، إذ تقبل البطاقة التموينية إدراج وإضافة عدد من الأبناء عليها إذا كان العدد أقل من 4 أفراد حتى يصل العدد إلى 4 أفراد، وهو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد على البطاقات

وتشتمل الأوراق المطلوبة تقديمها مع طلب إضافة المواليد على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي