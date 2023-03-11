س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة كتف في كتف.. سند لـ25 مليون مواطن

انطلقت مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، في العديد من المحافظات، خلال الساعات القليلة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم، قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك 2023.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مبادرة كتف في كتف، والتي تستهدف توفير نحو 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات لتدخل السرور على نحو 25 مليون مواطن ومواطنة.

س: ما هي مبادرة كتف في كتف؟

ج: مبادرة كتف في كتف هي أكبر مبادرة يتم إطلاقها للحماية الاجتماعية في التاريخ، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويتم توزيعها على الأسر المستحقة.

س: من القائم على مبادرة كتف في كتف؟

ج: يشرف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تنفيذ مبادرة كتف في كتف بمشاركة نحو 400 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف المحافظات.

س: ماذا توفر المبادرة وكم ستخدم من المصريين؟

ج: تتولى مبادرة كتف في كتف، توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها في جمع المحافظات قبيل شهر رمضان المبارك 2023، حيث يستفيد منها نحو 25 مليون مواطن ومواطنة، كما أنّ كل كرتونة تحوي مواد غذائية تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد طوال الشهر.

س: متى تنطلق كتف في كتف الأساسية؟

ج: ينطلق الحدث الأكبر لمبادرة كتف في كتف، يوم الجمعة 17 مارس المُقبل في ستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الآلاف من جميع فئات المصريين، ومئات الآلاف من المتطوعين لتقديم الدعم للأسر البسيطة، ولنقل صورة الترابط والتضامن بين كل طبقات وطوائف المجتمع المصري.

س: هل تقتصر المبادرة على الكراتين فقط؟

ج: لا لم تكتف المبادرة بتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط، ولكنها تشمل أيضًا إنشاء مطابخ في الجميع المحافظات، والتي تتولى توفير وجبات ساخنة للمواطنين يتم توزيعها عليهم كوجبات إفطار طوال الشهر الكريم.

س: كيف يتم التسجيل للمشاركة في المبادرة؟

ج: يتم التسجيل للتطوع وحضور احتفالية انطلاق مبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الآتي:

تسجيل البيانات في استمارة مؤسسة حياة كريمة للتسجيل في احتفالية كتف في كتف من خلال الضغط هنـــــــا.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني

تسجيل اسم المتطوع رباعيًا باللغة العربية.

تحميل الصورة الشخصية.

ذكر نوع المتطوع.

إدخال الرقم القومي للمتطوع.

إدخال رقم التليفون.

إدخال المحافظة، والحي الذي ينتمي إليه.

عنوان محل الإقامة.

إدخال المؤهل الحاصل عليه المتطوع.