تحسن حالة الطقس في سانت كاترين.. وشرم الشيخ تسجل 29 درجة

مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا وتضم أعلى قمم جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا، هذه العوامل الجغرافية جعلت حالة الطقس بالمدينة تختلف عن باقي محافظات مصر.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين تعد واحدة من أهم المدن في العالم لما تحويه من كنوز تاريخية ودينية، مشيراً إلى أن حالة الطقس بها تعتبر منفردة عن باقي مدن مصر ففي الشتاء تسجل درجات حرارة أقل من الصفر وتتساقط الثلوج، في الصيف حرارة معتدلة وأجواء مناخية جيدة طوال فصل الحر الشديد.

درجة حرارة سانت كاترين

أكد محافظ جنوب سيناء، أن درجات الحرارة في سانت كاترين أفضل بكثير من باقي المدن حيث سجلت صباح اليوم الاثنين 7 درجات وتصل في منتصف اليوم إلى 15 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة 40% والرياح 6 كيلو في الساعة.

القمم الجبلية بمدينة سانت كاترين اختفت منها أجواء البرودة التي تواجدت طوال فصل الشتاء الماضي وتحسنت حالة الطقس فوق جبل سانت كاترين الذي سجل درجة حرارة 2 درجة، وجبل موسى 5 درجات، جبل عباس 5 درجات.

شرم الشيخ أعلى درجة حرارة

أوضح اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ تسجل أعلى درجة حرارة طوال فصل الصيف وترتفع فيها نسبة الرطوبة، قائلا: «المدينة سجلت صباح اليوم 19 درجة مئوية وتصل خلال ساعات النهار إلى 29 درجة، سرعة الرياح 18 كيلو متر، نسبة الرطوبة 49%».

وأضاف: أما طور سيناء العاصمة سجلت 17 درجة، رأس سدر 17 درجة، نويبع 18 درجة، طابا 18 درجة أما مدينة دهب سجلت 19 درجة.