السجن 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل شخص ببورسعيد

حكمت محكمة بورسعيد الجنائية على متهم بالسجن المشدد 15 سنة، وأمرت بمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية وذلك لشروعه مع طفل، في قتل شخص بسلاح أبيض.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية التى تعود أحداثها إلى 8 أغسطس لقيام المتهم محمود حسن محمود ندى، 40 سنة، بالشروع في قتل أحمد يحيى رشدي عبد الله، بمساعدة طفل عمره 15 سنة، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات عائلية سابقة، حيث أعد المتهمان لذلك عصا خشبية مثبت بها مسامير وسلاح أبيض.

وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفًا تواجد المجني عليه فيه، وما أن وجداه حتى انهالا عليه بالضرب بسلاح أبيض وبالعصا، قاصدان إزهاق روحه إلا أنه لم يقتل.

أقوال المجني عليه

وأوضح المجني عليه في التحقيقات أن المتهمين انهالا عليه بالسلاح الأبيض والعصا إثر خلافات عائلية سابقة بينه وبين المتهمين، وتفاجأ بهما أمام منزله فنشب بينهما مشادة كلامية على إثره تعديا عليه بالسلاح الأبيض المطواة والعصا، وأحدثا ما به من إصابات.

شهود الواقعة

وتبين من أقوال شهود الواقعة ومنهم أحمد مسعد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، أن التحريات أظهرت صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وذلك على النحو الوارد بشهادة المجني عليه، قاصدين بها إزهاق روح المجني عليه.

تقرير الطبيب الشرعي

كما تبين من تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه وصل مستشفى الزهور مصابا بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى الخلفية أدى إلى استرواح هوائي بالصدر، وقطع بالحجاب الحاجز، وقطع عميق بالطحال، ونزيف حاد بالبطن، وأجريت له عمليه استكشاف استئصال للطحال لإيقاف النزيف، وتم تركيب أنبوبة صدرية بواسطة جراح القلب والصدر، وكانت مدة العلاج أكثر من 21 يوما.