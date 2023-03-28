كيفية تقديم طلب قرض العيد من البنوك المختلفة.. تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه

تزامنا مع شهر رمضان، يحرص الكثيرون على شراء الملابس لاستقبال عيد الفطر والاحتفال به كمظهر من مظاهره المعتادة كل عام خاصة بالنسبة للأطفال، ولكن لا يمتلك البعض أموالا كافية لشراء ما يلزمهم، لذا تتيح بعض البنوك إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض.

قروض لشراء ملابس العيد

وهناك خطوات ومستندات مطلوبة يجب تقديمها من أجل الحصول على قرض شخصي في عدد من البنوك لشراء ملابس عيد الفطر للأطفال، وهي كما يلي:

القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على قرض مع ضمان تحويل الراتب، وتصل قيمة القرض الشخصي في البنك الأهلي إلى 3 ملايين جنيه دون ضامن.

- يمكن تقديم طلبات الحصول على القرض من خلال الدخول إلى المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك والضغط على خيار طلب تقديم قرض.

المستندات المطلوبة لقرض شراء الملابس

ويجب تقديم بعض المستندات من أجل الحصول على القرض وهي:

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

القرض الشخصي من بنك مصر

- يمنح بنك مصر للعملاء القرض الشخصي، بأطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية، ويتميز بأنّه أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

المستندات المطلوبة

- شهادة حديثة بمفردات الراتب.

- يتطلب الحصول على القرض صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث مياه او غاز أو كهرباء لم يمر عليه 3 شهور.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.